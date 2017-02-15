Аркадий Лазарев: «Это действенная мера – теперь все будут знать состояние дорог по всей России».

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Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о создании проекта ОНФ «Карта Убитых Дорог».

«Мы готовили этот проект основательно, отрабатывали механизм в ручном режиме. Карта Убитых Дорог — мера действенная. Эта карта будет отражать состояние дорог во всех городах практически в каждом регионе. Благодаря этой карте можно будет не выезжая из Москвы посмотреть, в каком состоянии находятся дороги в том или ином регионе. Информация о дорогах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будет отправляться в контролирующие органы, администрации городов будут видеть, на что внимание нужно обратить в первую очередь. На сайте будет народное голосование по важности какой-либо улицы. Вот сейчас в Самаре лидирует улица Дыбенко. Состояние дорог теперь будет на виду и у руководителей администраций, и у простых жителей. Это одно из трех основных направлений народного фронта. Чтобы Карта работала, нужно общественное мнение и вовлеченность населения в эти процессы. На данный момент на сайте уже есть активность , а весной вырастет еще больше. Будут рейды по проверке дорог, будем проверять, как идет ремонт».