Аркадий Лазарев: «Если департамент и министерство заявляют, что у них не хватает возможностей получать всю информацию о ситуации в городе, то на помощь им приходят активисты».

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Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о прошедшем обучении активистов ОНФ для более эффективного участия в проекте «Карта убитых дорог».

«Обучение связано с тем, что активистам рассказывают, как выглядит нормативная и ненормативная дорога, какие нарушения они могут выявить, не обладая специальным техническим образованием в ремонте и строительстве дорог. Обучаем дальнейшим действиям, что нужно предпринять, чтобы дорогу отремонтировали и привели в порядок. Если увеличится число активных людей, то вырастет и количество обращений. И здесь уже, как ни крути, если департамент и министерство заявляют, что у них не хватает возможностей получать всю информацию о ситуации в городе, то на помощь им приходят активисты. Тем более в новой системе местного самоуправления появилось большое число активных людей, которые входят в общественные советы, организации и по сути являются хорошим инструментом. Мы пригласили много людей, но пришло очень мало, порядка 30 человек. К сожалению, не было представителей общественных советов. Подключиться к этому проекту могут все желающие, если хотят улучшить дороги в нашем регионе. Проект «карта убитых дорог» создали, чтобы решить проблему некачественных дорог и отражать реальную картину в регионе. Чтобы о состоянии наших дорог узнавали не от чиновников, а видели реальное положение дел, что уже сделано, что еще нужно сделать, сколько денег потрачено, на сколько квадратных метров. Из этого получается хорошая статистика и видна эффективность управления всех глав районов, регионов, больших городов».