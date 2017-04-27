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Новости /  Экономика /  Строительство  

АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста

27 апреля 2017 16:24
586
К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом за сутки собранная секция общим весом 1 200 тонн продвинется на 42 метра.
АО «Стройтрансгаз» (СТГ), выступающее генеральным подрядчиком строительства мостового перехода «Фрунзенский», начало надвижку пролетного строения моста через реку Самару.

Центральная часть пролетного строения будет расположена над акваторией между русловыми опорами №2 (правый берег) и №7 (левый берег). Она будет смонтирована из 12 секций общей длиной 596,5 м.

К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом за сутки собранная секция общим весом 1 200 тонн продвинется на 42 метра.

Следом на стапеле (специально оборудованной площадке) начнется сборка следующих секций, которые по мере готовности будут соединяться друг за другом и также надвигаться в сторону правого берега. В завершении всех этапов надвижки первая секция займет свое проектное положение между опорами №2 и №3, а последняя – между опорами №6 и №7.

Боковые части пролетного строения будут смонтированы сразу в их проектные положения между опорами №1 (береговая) – №2 и №7– №8 (береговая).

Дополнительная информация

Одновременно на строительной площадке продолжаются работы по возведению оставшихся русловых опор (№3, №4, №5 и №6) моста через р. Самару. Всего на объекте строители погрузили 593 свай из запланированных по проекту 2 081, на которые будут опираться фундаменты не только мостов через реку Самару и озеро Банное, но и транспортных развязок, пяти подпорных стен и путепровода на съезде над автодорогой основного хода.

На левом берегу реки Самары строители выполнили устройство призматических свай опор путепровода на съезде С-3 развязки с выходом на ул. Шоссейную. На остальных семи съездах ведутся подготовительные работы и противодеформационные мероприятия. На правом берегу продолжается устройство буронабивных свай левой подпорной стены съездов развязки на ул. Фрунзе.

На мосту через озеро Банное, строительно-монтажные работы на котором были завершены в декабре 2016 г., продолжается укрепление откосов насыпи у береговых опор. Для полной готовности моста строителям останется осуществить устройство мостового полотна, уложить асфальт и установить перила, сообщает пресс-служба АО «Стройтрансгаз». 
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АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста
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