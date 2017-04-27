АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста

586

Центральная часть пролетного строения будет расположена над акваторией между русловыми опорами №2 (правый берег) и №7 (левый берег). Она будет смонтирована из 12 секций общей длиной 596,5 м.К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом за сутки собранная секция общим весом 1 200 тонн продвинется на 42 метра.Следом на стапеле (специально оборудованной площадке) начнется сборка следующих секций, которые по мере готовности будут соединяться друг за другом и также надвигаться в сторону правого берега. В завершении всех этапов надвижки первая секция займет свое проектное положение между опорами №2 и №3, а последняя – между опорами №6 и №7.Боковые части пролетного строения будут смонтированы сразу в их проектные положения между опорами №1 (береговая) – №2 и №7– №8 (береговая).Одновременно на строительной площадке продолжаются работы по возведению оставшихся русловых опор (№3, №4, №5 и №6) моста через р. Самару. Всего на объекте строители погрузили 593 свай из запланированных по проекту 2 081, на которые будут опираться фундаменты не только мостов через реку Самару и озеро Банное, но и транспортных развязок, пяти подпорных стен и путепровода на съезде над автодорогой основного хода.На левом берегу реки Самары строители выполнили устройство призматических свай опор путепровода на съезде С-3 развязки с выходом на ул. Шоссейную. На остальных семи съездах ведутся подготовительные работы и противодеформационные мероприятия. На правом берегу продолжается устройство буронабивных свай левой подпорной стены съездов развязки на ул. Фрунзе.На мосту через озеро Банное, строительно-монтажные работы на котором были завершены в декабре 2016 г., продолжается укрепление откосов насыпи у береговых опор. Для полной готовности моста строителям останется осуществить устройство мостового полотна, уложить асфальт и установить перила, сообщает пресс-служба АО «Стройтрансгаз».