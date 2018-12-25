Засыпка озера около площадки «Боярского двора» в Самаре получила отпор местных активистов
25 декабря 2018 10:33
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ООО «Арбит Строй», возводящее жилой комплекс между 7-й и 8-й просеками в Самаре, вступило в открытое противостояние с местными жителями. Активистам не понравилось, что застройщик засыпает озеро, расположенное рядом с его площадкой. В самой компании уверяют, что ничего такого они не делают — поскольку, на ее взгляд, там вообще нет озера. Если озеро там все-таки есть — ей грозит заморозка строительства на неопределенный срок, пишет СО ОНЛАЙН.
Теперь «Арбит Строй» плавно зашел в конфликт, потенциально чреватый серьезными последствиями для застройщика. Он стал засыпать озеро, расположенное рядом с площадкой, — об этом «СО» сообщила председатель Дачного некоммерческого товарищества «Учителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда» Людмила Малышева. Это товарищество расположено неподалеку и от места застройки, и от озера.
В «Арбит Строе» проблемы в ситуации не увидели. «Я первый раз слышу насчет засыпки какого-то озера. Не готов сейчас прокомментировать, поскольку в первый раз слышу, что там есть водоем. Засыпку водоема мы не вели и не ведем, а жители там ругаются по самым разным причинам. Мы хотим сделать все как положено, выполняем все условия минстроя, но людям не нравится, что нам дали разрешения», — сообщил руководитель и совладелец «Арбит Строя» Сергей Боярцев.
«Застройщик действует по своему плану освоения территории. Если есть овраг, он его будет засыпать. Остановить его может лишь то, что это стоящий на учете природный или водный объект. Тогда граждане могут обратиться в прокуратуру, в минприроды и проверить, нет ли нарушений по использованию водного объекта», - говорит вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин.
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