Вопрос строительства крематория в Самаре пересмотрят

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Глава Самары Елена Лапушкина посетила пос. Рубежное в связи с протестами против начавшегося поблизости строительства крематория. Информация об этом поступила во вторник, 3 апреля, когдапосетила Куйбышевский район и пообщалась с его жителями.На встрече куйбышевцы в частности подняли и вопрос о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.«Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детального рассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального Правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей», - сказала Елена Лапушкина, сообщает горадминистрация.