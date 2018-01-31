Власти Самарской области хотят получить от инвестора на строительство магистрали «Центральной» около 3,3 млрд рублей
31 января 2018 12:57
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— Весной губернатор представит проект в Правительстве РФ. Будем ждать эту процедуру. Но Министерство экономики Самарской области готовит конкурсную документацию, — сообщил во вторник, 30 января, на пленарном заседании губдумы глава регионального Минтранса Иван Пивкин.
Рассмотрение проекта комиссией при Правительстве РФ станет последним этапом согласования. Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что у региона есть хорошие шансы получить финансирование на реализацию первого этапа проекта. Он предусматривает строительство участка магистрали от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Его протяженность составит 14 км.
Стоимость строительства дороги оценивают в 7 млрд рублей. Финансирование из федерального бюджета составит около 3 млрд рублей, из областной казны — 1 млрд рублей.
В целом проект магистрали «Центральной» предусматривает реконструкцию проспекта Карла Маркса от пересечения с проспектом Кирова до границы Самары и региональной автомобильной дороги магистраль «Центральная» до Обводной дороги. Ширина проезжей части — от двух–трех (в черте города) до шести полос.
Особый интерес вызывает выбранный вариант обустройства пересечения магистрали с путями Куйбышевской железной дороги. Основной поток по проспекту Карла Маркса планируют пустить в нижнем уровне. Для этого там построят путепровод тоннельного типа. На пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава возведут двухуровневую развязку, пишет 63.ру.
У некоторых самарцев строительство магистрали вызывает опасения. Под ковшом экскаватора могут оказаться не только заброшенные и бесхозные гаражи, но и дачные участки. В список зданий, предназначенных к сносу, попали даже приют для животных и автосервис ГИБДД.
Кроме того, на пути будущей магистрали оказались два жилых дома на проспекте Кирова и в Коломенском переулке. Семьи отказываются переезжать и находятся в постоянном страхе, что дома могут поджечь.
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