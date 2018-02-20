В центре Самары могут построить новый жилой комплекс
20 февраля 2018 14:00
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«Поволжской строительной корпорации» разрешили распланировать территорию в границах улиц Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского. Распоряжение опубликовано на сайте администрации Самары.
Документы по планировке должны представить до февраля 2019 года, после чего их рассмотрит глава города.
ООО «Поволжская строительная корпорация» известна строительством жилого комплекса «Париж» на Московском шоссе и ЖК «На Владимирской», сообщает "Другой город".
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