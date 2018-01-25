В самарской школе №46 строительные конструкции обследуют за 600 тысяч рублей
25 января 2018 13:45
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Организацию, которая выполнит проектные работы по обследованию строительных конструкций здания, выберут по итогам конкурса 30 января. Максимальная цена контракта – 605 тысяч рублей. Работы будут выполнены в рамках подготовки объекта к капитальному ремонту.
В качестве заказчика работ выступает департамент градостроительства Самары. На выполнение контракта заказчик отводит 4 месяца с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по результатам обследования.
Школа № 46 на ул. Советской Армии представляет собой четырехэтажное здание 1956 года постройки. В 1983 году к школе был пристроен спортзал. Согласно документам закупки, объект находится в плачевном состоянии. В школе частично разрушилась кирпичная кладка, обрушилась штукатурка, на стенах образовались трещины. На стенах подвального помещения имеются следы подтопления, пишет СитиТраффик.
Напомним, в первые дни нового учебного года в 2017 году потолок в школе треснул так, что всех детей пришлось распределить для обучения в разные учебные места.
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