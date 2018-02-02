В прошлом году в Самарской области увеличилось количество дольщиков, которые получили возможность въехать в свои квартиры
2 февраля 2018 09:53
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Об этом свидетельствует рост количества зарегистрированных прав участников долевого строительства, сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области.
Напомним, право собственности по таким объектам недвижимости можно оформить только после ввода дома в эксплуатацию. Традиционно, активнее всего такие права регистрировались по объектам, расположенным в Самаре и Волжском районе (75%), а также в Тольятти и Ставропольском районе (22%).
А вот вступать в «долёвку» жители Самарского региона стали реже. Эта тенденция прослеживается, начиная с 2015 года. Так, в прошлом году желающих стать участником долевого строительства было на 11% меньше, чем в 2016 году.
Начиная с октября прошлого года, изменились правила регистрации договоров участия в долевом строительстве. Перед тем как сдать первый договор участия в долевом строительстве застройщик обязан перечислить в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 1,2% от цены договора. Росреестр регистрирует договоры участия в долевом строительстве только после подтверждения информации о получении средств Фондом. Впрочем, это коснулось только тех, кто обратился за регистрацией первого договора после 27 октября 2017 года. Напомним, указанный Фонд заменил договоры страхования ответственности застройщика перед дольщиком и поручительства банков.
«В Самарской области первый договор долевого участия, взносы по которому застройщик перечислил в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был зарегистрирован 12 декабря 2017 года, - рассказал начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев. - Договор был заключен в отношении однокомнатной квартиры в 18-этажном жилом доме. Срок ввода дома в эксплуатацию — третий квартал 2019 года». Всего же за время действия новых правил Управление Росреестра зарегистрировало первые договоры участия в долевом строительстве по семи многоквартирным домам, взносы по которым при регистрации и последующих договоров участия в долевом строительстве поступят в Фонд.
В случае банкротства застройщика дольщик вправе рассчитывать на компенсацию, которая оговорена рядом условий. «Например, защита прав граждан касается исключительно жилых помещений, - рассказывает Сергей Лазарев. - Их площадь не может превышать 120 кв. метров, а средняя стоимость выплат по каждому квадратному метру не может быть выше средней цены жилья в Самарской области».
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