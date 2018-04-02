В Самаре планируют построить Южную обводную дорогу
2 апреля 2018 13:14
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги по поиску подрядчика, который займется проектированием первого этапа Южной обводной дороги. На первом этапе планируется построить дорогу на участке от улицы Водников до улицы Самарской. В планах минтранса построить дорогу вдоль реки Самара, которая соединит улицу Водников с Южным шоссе. Таким образом, в городе появится дорога, которая объединит три моста Южный, на улице Главной и Фрунзенский.
Для создания проекта из бюджета области планируется выделить 22 млн рублей. Проект должен быть готов до 13 августа 2019 года. Деньги подрядчик получит в два этапа: 10 млн рублей в 2018 году, 12 млн рублей в 2019 году.
Подрядчика планируется выбрать в конце апреля. В обязанности выбранной компании войдет также подготовка перечня строений и земельных участков, подлежащих изъятию или сносу для строительства новой дороги. Также должна быть продумана схема размещения инженерных сетей, остановок общественного транспорта, развязки с мостом на улице Главной. Будет проведена и историко-культурная экспертиза строительного участка и другие работы.
Южная обводная дорога поможет разгрузить дороги города от грузового транспорта. В планах минтранса и властей города продлить Южную обводную дорогу до Заводского шоссе, пишет Самру.ру.
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