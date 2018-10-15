Три двухэтажки на Металлурге в Самаре не будут сносить
15 октября 2018 10:59
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Мэрия Самары опубликовала обновлённый список зданий, предназначенных к сносу на Металлурге. Для развития квартала, расположенного в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной и проспекта Металлургов, планируют найти инвестора. Будущему застройщику придётся расселить жителей и снести старые двухэтажки.
Двухэтажки пустят под снос: квартал на Металлурге выставили на продажу под застройку
Первоначально предполагалось отдать под снос десять домов: № 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54б, 56, 58, 58а и 58б по улице Юбилейной. Однако в новом постановлении три здания исключили из списка. Уцелеют дома № 52, 52а и 52б.
— Постановление вступает в силу с 12 октября, — говорится в документе, подписанном исполняющим обязанности главы городского округа Александром Карпушкиным.
Застройку квартала компания должна будет согласовать с городской администрацией. На развитие территории бизнесменам дадут 10 лет. По аналогичной схеме власти Самары решили застроить территорию на улице Советской армии, вдоль берега Волги, пишет 63.ру.
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