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Новости /  Экономика /  Строительство  

Трехуровневую развязку на М-5 в Тольятти планируют сдать через год

17 декабря 2018 11:57
118
Трехуровневую развязку на М-5 в Тольятти планируют сдать через год Общая строительная длина объекта составляет 4 км.
Общая строительная длина объекта составляет 4 км.

Трехуровневую развязку на М-5 в Тольятти планируют сдать через год. Строительные работы на объекте идут согласно утвержденному графику, запустить движение по путепроводу планируется в начале следующей зимы, пишет Волга Ньюс.

Об этом сообщает заказчик строительства — ФКУ "Поволжуправтодор", которое является подразделением Росавтодора и отвечает за сеть федеральных дорог в семи регионах страны, включая Самарскую область. Генеральным подрядчиком выступает АО "Волгомост".

В начале года готовность объекта составляла менее 20%, а сейчас уже почти 60%.
Развязка будет проходить третьим уровнем над существующей дорогой и железнодорожной веткой, пересекающей автостраду на втором уровне. Общая строительная длина объекта составляет 4 км. Помимо эстакады, он включает в себя еще два участка реконструкции трассы М-5 на подъездах к эстакаде. Участок со стороны Самары уже готов. Здесь произведено усиление дорожной одежды, проезжая часть расширена и доведена до первой категории. В высокой степени готовности находится и подъезд со стороны Москвы.
Эстакада будет стоять на буронабивных сваях диаметром 1-1,7 метра. Видимая часть включает в себя 29 опор, объединенных ригелями, на которые укладываются железобетонные балки длиной до 33 метров. Всего будет уложено и омоноличено 264 балки. Строителям осталось возвести четыре опоры. На месте одной из них, в центре кольцевого перекрестка, все еще стоит опора ЛЭП. По словам Кирилла Ильичева, они столкнулись со сложностями при переносе высоковольтных линий, но эти трудности преодолимы. Скорейшее разрешение вопроса находится на контроле заказчика, подрядчика, местных властей и энергетиков.
В районе железнодорожного путепровода эстакада будет иметь металлический конструктив: шесть пролетных строений, самые длинные из которых будут доходить до 84 метров. Их надвижка начнется уже в этом году. Зимой будут продолжены бетонные работы и укладка основания дороги.
Для проезда автотранспорта на время строительства построены объездные дороги. По мере возведения развязки часть из них войдет в состав объекта в качестве съезда с эстакады и будет доведена до параметров, заложенных в проекте. Объездная по ул. Куйбышева останется в сети Тольятти. Городу также передадут кольцевой перекресток на М-5 и отрезок трассы, функционал которого возьмет на себя новая эстакада.
Согласно российским стандартам, ширина каждой из четырех полос новой дороги составит 3,75 метра. Для пешеходов эстакада будет закрыта, на ней будут лишь специальные технологические тротуары для обслуживания объекта. Проектом предусмотрена функциональность и удобство развязки не только для транзитного транспорта, но и для городских машин: 12 съездов позволят свободно выезжать на М-5 как в направлении Москвы, так и в сторону Самары.
Заключительным этапом станет окрашивание конструкции. Цветовая гамма "серая шагрень" имеет не только эстетические, но и защитные свойства, она скроет шероховатости бетона и глянец металлических элементов, придав единообразие всей конструкции. По словам мостостроителей, объект будет смотреться эффектно и органично впишется в архитектурное пространство города.
После сдачи развязки дорожные работы на трассе М-5 не закончатся. "Поволжуправтодор" продолжит развивать транспортные возможности этой магистрали в Самарской области. Так, 2019 г. начнется строительство обхода железной дороги в Жигулевске на 960-м км трассы, пишет Волга Ньюс.

pixabay.com
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