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Новости /  Экономика /  Строительство  

Стало известно о причинах просадки основания территории возле «Самара Арены»

17 сентября 2018 13:27
125
Стало известно о причинах просадки основания территории возле «Самара Арены» Об этом сообщил глава регионального минстроя.
Об этом сообщил глава регионального минстроя.

Ранее жители областного центра поделились снимками закатанных в асфальт колодцев и небольших углублений на дорожках, ведущих к стадиону «Самара Арена». Как позже стало известно, на прошлой неделе здесь начались работы по исследованию уровня грунтовых вод. Об этом накануне сообщил министр строительства региона Александр Баландин в своем микроблоге в twitter, пишет ФедералПресс.

«Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших решений», – говорится в сообщении.
Напомним, стадион «Самара Арена» был сдан в эксплуатацию в апреле текущего года. Площадь объекта составляет 156 тысяч квадратных метров, его высота – 60 метров. После чемпионата мира по футболу он стал домашним стадионом для ФК «Крылья Советов». В конце августа «Самараэнерго» ограничило подачу электричества из-за образовавшейся с начала года задолженности со стороны ПСО «Казань». Позже организация возобновила подачу ресурса ввиду социальной значимости спортивного объекта.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

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