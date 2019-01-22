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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарский минтранс хочет вернуть часть денег за реконструкцию Московского шоссе

22 января 2019 10:56
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Самарский минтранс хочет вернуть часть денег за реконструкцию Московского шоссе Ведомство требует в суде уменьшить цену контракта.
Ведомство требует в суде уменьшить цену контракта.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области инициировало еще один судебный процесс против подрядчика реконструкции Московского шоссе от Кирова до выезда из города. Чиновники хотят вернуть часть денег, перечисленных компании «Самаратрансстрой».

— Минтранс требует в суде уменьшить цену контракта и взыскать с подрядчика 6 776 145,84 рубля. Заседание назначили на начало февраля, — рассказали в арбитражном суде.

Московское шоссе модернизировали к чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы заняли несколько лет. Сначала «Самаратрансстрой» провел капитальный ремонт участка от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь также построили три подземных пешеходных перехода — на пересечении с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя». Все эти работы обошлись примерно в 1 миллиард рублей.

Затем та же компания проводила реконструкцию участка дороги от проспекта Кирова до выезда из города. Здесь построили два тоннеля для автомобилей — на пересечении с Кирова и с Ракитовским шоссе. Подрядчику заплатили более 6 миллиардов рублей. Параллельно на пересечении с улицами Луначарского и Гагарина построили кольцевую развязку в виде эллипса стоимостью около 170 миллионов рублей.

Чиновники регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог выдохнули, объявив о завершении реконструкции Московского шоссе. Но не тут-то было. Из-за жалоб горожан пришлось составлять план переделок. Минтранс ласково окрестил это «адаптацией Московского шоссе», видимо, к реалиям жизни.

Параллельно чиновники инициировали несколько судебных процессов против подрядчиков. Самым громким стал иск о колейности Московского шоссе. Сейчас в суде ожидают результатов экспертизы, пишет 63.ру.



pixabay.com
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