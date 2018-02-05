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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарские строители не выполнили план по вводу жилья по итогам 2017 года

5 февраля 2018 13:04
175
Самарские строители не выполнили план по вводу жилья по итогам 2017 года На сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов.
На сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов.

В Самаре по итогам 2017 года число введенного в эксплуатацию жилья составило 82,3% от намеченного плана. Об этом сегодня, 5 февраля в ходе еженедельного совещания в городской администрации сообщила руководитель департамента управления финансами Татьяна Офицерова.

В 2017 году строители Самары сдали 617 500 квадратных метров жилья. Между тем, по словам Татьяны Офицеровой, в минувшем году в эксплуатацию планировалось сдать 750 000 квадратных метров.

По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов. Как стало известно, самарским властям пока не удалось договориться с инвесторами о завершении строительства 10 домов. Кроме того еще четыре объекта находятся в зоне риска.
По последним данным, за последние полтора месяца жилье получили 604 обманутых дольщика. В эксплуатацию сдали четыре дома на улицах Советской Армии, 121, Блюхера/Карбышева, Тухачевского, 10 и Печерская, 25, сообщает ФедералПресс.
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