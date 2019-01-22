Самара провалила план по вводу жилья в 2018 году
22 января 2019 10:45
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Министерство строительства Самарской области отчиталось об итогах сдачи жилья в регионе. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН». Как и в прошлом году, Самарской области не удалось сдать запланированный объем квадратных метров.
По итогам 2018 года в эксплуатацию ввели 1,7 млн кв. м жилья, это 93% от плана в 1,917 млн кв.м. Напомним, в 2017 году сдали 1,8 млн кв.м при запланированных 1,905 млн кв. м.
Большую часть сданного в 2018 году жилья составили многоэтажные жилые дома общей площадью 944,6 тыс. кв. м. Также сданы малоэтажные дома на 68,1 тыс.кв.м и индивидуальная жилая застройка на 769,5 тыс.кв.м.
Проседание произошло за счет Самары, Волжского района, а также Похвистнево и Октябрьска. Остальные муниципалитеты выполнили или даже перевыполнили план. Так, в Самаре ввели в эксплуатацию 92,8% от плановых показателей, в Октябрьске — 66,7%, в Похвистнево — 60,3%. «Провалился» и Волжский район, в котором традиционно сдаются большие объемы жилья за счет «Южного города» и «Кошелев-Парка» — там удалось сдать только 76,7% от плановых показателей.
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