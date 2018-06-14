Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
14 июня 2018 10:22
Решение администрации Самары привело к необходимости проведения корректировки проекта строительства Фрунзенского моста. Об этом в четверг, 14 июня, на заседании профильного комитета губдумы сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, пишет 63.ру.
— Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Поэтому будем выходить на экстренную корректировку проекта. Это потребует времени, — сообщил министр.
Впрочем, судя по его словам, на сроках строительства это не скажется.
— В этом году на строительства Фрунзенского моста выделено 1,4 миллиарда рублей. Есть подтверждение, что в 2019 году из федерального бюджета выделят еще более 4 миллиардов рублей на завершение работ. К концу года планируем сдать в эксплуатацию, — рассказал Иван Пивкин.
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