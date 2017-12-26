Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
26 декабря 2017 13:29
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АО «Стройтрансгаз» представляет фотоотчет о ходе строительства мостового перехода «Фрунзенский» в декабре – http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/photogallery/236/
Масштабная стройка Фрунзенского моста активно ведётся на обоих берегах реки Самары. На левом строители последовательно собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом 3 131 тонна. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами №2 и №7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м в соответствии с измененным проектным решением.
Продолжается устройство двух русловых опор в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, ведётся устройство цокольной части на конструктиве №4. По завершении данных работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.
Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную, всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3, устройство пролётного строения в связи с технологическими особенностями начнётся при наступлении положительных температур воздуха. Помимо строительства развязки на левом берегу ведётся укрепление откосов железобетонными плитами на основном ходе будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе.
Контракт на возведение Фрунзенского моста был заключен в октябре 2015 года. 20 ноября в Самаре состоялась торжественная церемония старта строительства мостового перехода «Фрунзенский». Проект строительства включает возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), строительство двух транспортных развязок на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, пять подпорных стен из монолитного железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над автодорогой основного хода. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.
Фотоотчет можно посмотреть здесь.
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