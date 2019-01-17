Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре
17 января 2019 11:33
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В начале декабря 2018 года «Поволжская строительная корпорация» прошла публичные слушания, где ей разрешили наделить площадку на ул. Советской Армии, 214 статусом планируемых территорий многоэтажного строительства. До этого участок относился к территории объектов здравоохранения. По итогу слушаний департамент градостроительства Самары рекомендовал учесть пожелания компании, так как «площадка перспективна для удовлетворения прав обманутых дольщиков», пишет СО ОНЛАЙН.
В этом есть лишь один нюанс — на территории уже построено отделение городской больницы №5. Впрочем, чиновники сносить больницу не собираются, так что ей, вероятно, придется соседствовать с будущей новостройкой. «Строительство „ПОСКО“ не помешает работе больницы», — сообщили в депстрое.
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