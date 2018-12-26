Новый этап обновления дорог ждет Самарскую область
26 декабря 2018 09:51
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В 2017-2018 годах Самарская область входила в число 38 регионов, где действовал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». По нему за два года было отремонтировано более 360 км автодорог федерального, регионального и местного значения. В итоге доля дорог в Самарско-Тольятинской агломерации, соответствующих нормам, выросла с 42,2% до 54,6%.
С 2019 года обновление дорожной сети продолжится уже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в течение 6 лет планируется отремонтировать 1935 км региональных и местных дорог, 797 км дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На это будет направлено более 39 млрд руб, в т.ч. 11,56 млрд - из федерального бюджета.
В результате к концу 2024 года до нормативного состояния будет доведено уже 85% дорог агломерации и 42,7% региональных дорог в целом. Но главное – вдвое сократится количество аварийно-опасных мест и в 3,5 раза снизится смертность от дорожно-транспортных происшествий.
В наступающем 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 91 участка автодорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд – средства федерального бюджета.
В 2019 году будет введен в эксплуатацию значимый объект – Фрунзенский мост в Самаре. На его строительство направлено 12, 296 млрд руб.
Также в 2019 году планируется начало реализации проектов строительства магистрали Центральная в Самаре (по пр. Карла Маркса от Ракитовского ш. до обводной дороги – стоимость 7,384 млрд руб.) и возведения моста через Волгу как составной части международной магистрали «Европа-западный Китай» (стоимость - 129,9 млрд руб.), сообщает пресс-служба облправительства.
pixabay.com
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