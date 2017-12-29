Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
29 декабря 2017 13:05
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В Самаре проходят публичные слушания по вопросу строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Формальная процедура запустила в интернете волну обсуждения – нужен ли областной столице новый спорткомплекс взамен снесенной этой осенью Ледовой арены. Горожане и эксперты не могут сойтись во мнении: кто-то говорит, что городу-миллионнику зазорно остаться без такого объекта, кто-то утверждает, что Ледовый дворец – далеко не первоочередная цель распределения бюджетных денег на фоне упадка местного хоккея. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Разговоры о сносе устаревшего Ледового дворца ЦСК ВВС вели в Самаре с начала нулевых. Но осуществить задуманное областные власти смогли лишь в сентябре 2017 года. Новый Дворец спорта на месте прежнего неоднократно обещал самарцам экс-губернатор Николай Меркушкин. Сам Николай Меркушкин оставил должность, когда рабочие увозили последние куски арматуры бывшей Ледовой арены. Тем не менее, позиция правительства Самарской осталась неизменной: Дворцу спорта быть.
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Трехэтажное здание вместит в себя 5 тыс. зрителей на основной площадке. Помимо этого проект предполагает строительство тренировочной ледовой площадки, универсального спортивного, баскетбольного, волейбольного, хореографического и тренажерного залов, четырех ледовых дорожек для керлинга, раздевалок и административных помещений для профессиональных клубов, комментаторских кабин и пресс-центра.
Публичные слушания о разрешении на использование земельного участка под строительный объект площадью 10 тыс. 740 кв. метров на улице Молодогвардейской, 222 были объявлены на сайте администрации Самары 19 декабря. Заявителем выступило областное управление капстроительства.
Как пояснили «ФедералПресс» в министерстве строительства Самарской области, это формальная процедура, к которой, по закону, прибегают всякий раз, когда стоимость будущего объекта превышает 1 млрд рублей. Однако интернет-пользователи расценили проведение публичных слушаний как сомнение со стороны «белого дома». Якобы кабмин не определился, строить ли Ледовый дворец или задействовать участок иначе. Тем более, что ситуация с самарским хоккеем сегодня складывается не лучшим образом. Команда ЦСК ВВС проводит первый сезон в Высшей хоккейной лиге, куда она попала с большим трудом, и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В комментариях к сообщению о публичных слушаниях самарцы разделились на два лагеря. Часть горожан поддерживает идею строительства, другие считают ее неразумной.
«С точки зрения спорта я против строительства сооружений такого масштаба, – говорит председатель правления областного «Центра общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов. – Почему бы не сделать в Самаре мини-комплексы, где будут играть в хоккей и другие игры? Или пойти дальше и, наконец, сделать в городе велосипедные дорожки. В целом у нас большой простор для развития спортивной инфраструктуры – того, чем будут пользоваться тысячи рядовых граждан. А ледовый дворец – это огромное сооружение стоимостью в миллиарды рублей для нескольких десятков человек, которые там занимаются. Да и хоккейных болельщиков в Самаре не наберется столько, сколько сможет вместить в себя эта арена».
«С другой стороны, – размышляет общественник, – дворец будет полезен в качестве концертной площадки. Сегодня в городе мало мест, где можно собрать большие скопления людей на какое-либо значимое событие. Если же затрагивать вопрос о целесообразности распределения бюджетных средств, скажу так: мы позиционируем себя как космическая столица, но у нас до сих пор нет планетария или обсерватории. Может, лучше позаботиться об этом?».
Строитель со стажем, директор компании «ВТС МЕТРО» Сергей Натальчук тоже не в восторге от перспективы возведения нового дворца спорта: «Давайте рассудим. В хоккей у нас сегодня играют в МТЛ-арене. Там же проводят и концерты наряду с Театром оперы и балета. Ледовый дворец спорта на несколько тысяч мест, конечно, был бы не лишним, поскольку у нас его нет. Но Самара живет не богато. В городе не решено множество куда более приоритетных задач. У нас множество обманутых дольщиков и незавершенных объектов строительства, недостаточно развита инфраструктура. То же метро, а именно станция «Самарская» гораздо актуальней для жителей и гостей, чем Дворец спорта, потому что соединит разные части города и предоставит доступ к площади Куйбышева, набережной и другим знаковым местам. Думаю, на месте дворца хорошо бы смотрелся сквер, который бы не загромождал, а украшал вид города. Для меня – человека, живущего в нем 30 лет, у которого есть дети и внуки, это было бы предпочтительней».
Спортивный аналитик Андрей Сазонов смотрит на ситуацию иначе: «Самара – это один из немногих российских мегаполисов, где до сих пор нет вместительного универсального дворца спорта. По регламенту многих международных соревнований, в месте проведения таких турниров должен быть крытый спорткомплекс с большой вместимостью. Из-за этого в Самаре невозможно проводить еврокубковые матчи по баскетболу или волейболу, а также игры Континентальной хоккейной лиги. По этой же причине в наш город не приезжают артисты мирового уровня, которых вполне устраивает уровень тольяттинской «Лада-Арены». Конечно, после постройки подобного спорткомплекса в Самаре возникнет вопрос о его рентабельности и субсидирования, но при грамотном управлении можно выйти на самоокупаемость».
Публичные слушания продлятся до 18 января. Не исключено, что за оставшееся время еще немало горожан выскажутся за или против строительства спорткомплекса, в том числе внесут предложения управлению капстроительства. Но, очевидно, на ситуацию общественное мнение не повлияет.
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