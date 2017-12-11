Названы районы Самары с новостройками на треть дешевле вторички

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Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города.

В Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах покупка квартиры в новостройке на треть выгоднее, чем на вторичном рынке, так как при одинаковой

стоимости у квартир в новых домах площадь жилья будет больше. К такому выводу пришли аналитики N1.RU , взяв за основу средние цены на «вторичке» для каждого из

районов.

Согласно подсчётам, за среднюю стоимость квартиры в Ленинском районе — 5,4 млн руб. — площадь квартиры в новостройке будет в среднем на 24 «квадрата» или 34,5% больше,

чем на «вторичке» — 93 кв. м. А Железнодорожном при цене 3 млн руб. дополнительными будут 17 квадратных метров, правда площадь квартир в этом районе существенно меньше — 68 кв. м.

Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города, где за одну и ту же цену квартиры на «вторичке» и в новостройке будут практически одинаковые — около 50 «квадратов».

«Самыми выгодными по цене стали квартиры в Ленинском районе, где средние цены на «вторичку» одни из самых высоких в городе. За счет этого разница в цене на вторичном и первичном рынке максимальна и в среднем составляет 20 тыс. руб. за один кв. м», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Ранее аналитики N1.RU сообщали, что в 2017 году больше всего дорогой недвижимости продавалось на улице Вилоновской, которая находится в Ленинском районе.

Фото pixabay.com.