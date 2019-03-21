Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото

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На площадке строительства Дворца спорта на Молодогвардейской завершается очередной этап работ - бетонирование фундаментной плиты. В три захода выполнена укладка более чем 2100 куб. метров бетона, в том числе в качестве основания под конструкции главной ледовой арены. Сегодня, 21 марта журналисты получили возможность посетить стройплощадку.Государственным заказчиком является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Генподрядчик на выполнение работ первого этапа - АО «Волгатрансстрой-9».По контракту на первый этап было освоено 106871 тыс. рублей."В соответствии с госконтрактом до 4 квартала этого года мы должны завершить монолитное основание и возвести стены под установку перекрытий. Работы идут в соответствии с графиком, отставаний практически нет несмотря на то, что зима была сложная. На сегодняшний день мы почти завершили монолитное основание ниже нуля и приступили к закладкам стен. В апреле должен появиться высотный кран, который позволит увеличить производительность на площадке. Финансирование обеспечено, освоена примерно одна треть денежных средств. Больше 150 человек работают на площадке, работа ведется в две смены, не круглосуточно - это связано со спецификой того, что мы находимся в центре города и ночные работы нежелательны. Жители относятся с огромным пониманием. Работы ведутся до 23-24 часов, все шумные работы завершаем до 18 часов", - рассказал генеральный директор АО «Волгатрансстрой-9»Напомним, новый спортивный объект возводится на месте Морально и физически устаревшего Дворца спорта ЦСК ВВС. Демонтажные работы были осуществлены в 2017 году. Площадь нового Дворца будет свыше 28 тысяч квадратных метров, что в 2 раза превышает прежнюю.Количество зрительских мест — 5000.Помимо главной арены, здесь предстоит разместить специальные ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический зал и универсальный спортзал. Проект также предусматривает 4 конференц-зала общей вместимостью 800 мест."У наших работников высокая квалификация, здесь собраны самые лучшие кадры. Полностью каркас здания будет завершен в конце 2019 года. Началась весна, но половодье нам не помешает. Мы вывезли с площадки достаточный объем снега", - рассказывает руководитель строительстваНа 2019 год в рамках действующего контракта запланировано завершение работ нулевого цикла, возведение монолитных конструкций надземной части здания, завершение работ по внутриплощадочным инженерным сетям. В рамках планируемого к заключению контракта в текущем году предстоит осуществить монтаж несущих металлических конструкций, устройство кровли. Полностью достроить здание планируется в 2021 году.Напомним, в 2018 году Глава регионаобращался к Президенту РФс просьбой оказать помощь в строительстве нового Дворца спорта.Руководитель области отмечал: «Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительстваиз федерального бюджета». Минспорт РФ подтвердил готовность государственного софинансирования строительства Дворца спорта в Самаре.Получено положительное заключение региональной экспертизы на техническую часть документации (согласно постановлению Правительства РФ №1252 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в данном случае для выделения федеральных средств требуется прохождение экспертизы не на федеральном, а на региональном уровне). Заключение экспертизы на сметную документацию должно быть готово до 1 апреля. Работа ведется в рамках действующих нормативно-правовых актов.Фото: Дильдина Светлана