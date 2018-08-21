Дмитрий Азаров провёл совещание по строительству Фрунзенского моста
21 августа 2018 11:03
313
"Провёл совещание по строительству Фрунзенского моста, в т.ч. по освоению доп.средств из федерального бюджета, о которых удалось договориться в Москве 10 дней назад. Откорректировали план работ.
Некоторые неудобства для горожан будут, но мост НАДО достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали о новом мостовом переходе через реку Самара! Ускоряю максимально!", - сообщает в своем твиттере глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 августа 2018 13:22
Там проходит совещание по социально-экономическому развитию Жигулевска. Экономика региона
110
21 августа 2018 10:53
Председатель Союза производителей молока Самарской области отметил важность того, что работа по стратегическому планированию идет и нацелена на возвращение... Экономика региона
120
20 августа 2018 19:42
Министр отметил, что возможность принимать винтокрылые машины должна быть у кораблей разных классов. Экономика региона
255
Финансы и Банки
21 августа 2018 12:04
Кроме того, Сбербанк признан победителем в номинации «Лучший цифровой маркетинг». Финансы и Банки
91
20 августа 2018 13:30
Федеральная программа «Бизнес класс» — это бесплатный курс развития в предпринимательских навыков. Финансы и Банки
308
20 августа 2018 09:58
Банк с конца 2014 года находится в процедуре банкротства. Финансы и Банки
228
Строительство
21 августа 2018 11:37
Работа откладывается на неопределенное время из-за ошибок проектировщиков. Строительство
122
21 августа 2018 11:03
Откорректирован план работ. Строительство
311
16 августа 2018 19:45
Строительная компания «Унистрой» является надежным застройщиком, который уже зарекомендовал себя на российском рынке жилой недвижимости. Строительство
68
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
537
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1767
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1737
Бизнес
21 августа 2018 14:35
Более полутора месяцев цены на бензин были стабильны и даже немного снижались. И вот на прошлой неделе топливо снова стало дорожать. Бизнес
2
17 августа 2018 21:49
Это связано с предстоящими ремонтами НПЗ и снижением производства топлива. Бизнес
466
17 августа 2018 00:08
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств. Бизнес
394
Новости компаний
20 августа 2018 22:12
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce. Новости компаний
310
17 августа 2018 10:56
Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты "Союз". Новости компаний
209
15 августа 2018 23:59
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка. Новости компаний
452
15 августа 2018 23:38
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Новости компаний
553
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
446
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
335
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
348
Транспорт
21 августа 2018 13:49
Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект. Транспорт
71
21 августа 2018 10:29
Там ремонтируют дорожное покрытие. Транспорт
122
20 августа 2018 13:23
Маршрут 1а свяжет Крутые Ключи с Красной глинкой и поселком Управленческий. Транспорт
282
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
590
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1169
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
892
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1527
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1308
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1347
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
660
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
702
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
487
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1898
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1904
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3508
Мероприятия