ДУИ Самары и СОФЖИ договорились о передаче первой части квартир для «переселенцев» из «5 кварталов»

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15 октября 2018 года подписан договор между департаментом управления имуществом г.о. Самара и Самарским областным Фондом жилья и ипотеки о передаче в собственность муниципалитета первой части квартир, приобретенных Фондом для расселения граждан, проживающих по договорам социального найма на территории квартала Е проекта «5 кварталов».Процесс, запущенный более 4-х лет назад в рамках реализации несколько проектов, нацеленных на реновацию исторического центра областной столицы: «3 квартала», «5 кварталов», «Стрелка», входит в завершающую стадию.Напомним, что по данным проектам в задачу СОФЖИ входил подбор, приобретение и дальнейшая передача собственникам – частным лицам или муниципалитету – квартир для переселения из аварийного жилья.По словам руководителя отдела арендных отношений СОФЖИ Сергея Атискова, в ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета. «Совместно со специалистами ДУИ и городской администрации нам удалось разработать и применить механизм законной передачи квартир, приобретенных СОФЖИ, в собственность муниципалитета, - пояснил С. Атисков. - До конца года мы планируем передать еще 41 квартиру».Всего на расселение 308 жилых помещений общей площадью 8 445,4 кв.м была приобретена 351 квартира общей площадью 16175,7 кв.м. На это было затрачено 923,6 млн. рублей. К сожалению, на сегодня ни одна из площадок полностью не освобождена от прав третьих лиц, что не позволяет проводить застройку данной территории, сообщает СОФЖИ.