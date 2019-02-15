Заморозку строительства кардиоцентра в Самаре объяснили долгом в 1 миллиард рублей
15 февраля 2019 17:30
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Инвестор строительства нового кардиоцентра в Самаре всё-таки потребовал признать себя банкротом. Арбитражный суд принял иск от ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ») и опубликовал причины обращения, пишет 63.ру.
— Компания просит признать себя банкротом, мотивируя это долгом в 1 077 643 767 рублей 32 копейки, — говорится в материалах суда.
«Современные медицинские технологии» возглавляет бизнесмен Сергей Шатило. Широкую известность он получил не только из-за вложения денег в строительство нового кардиоцентра. Коммерсант проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу в отношении трех блогеров — Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца. Их признали виновными в вымогательстве денег у Сергея Шатило.
Параллельно банкротства организации требует больница Пирогова. В качестве причины представители медучреждения называют долг «СМТ» в размере 73 119 108 рублей 12 копеек. Процесс продолжится в конце февраля — начале марта.
Глава «СМТ» Сергей Шатилов сейчас является фигурантом уголовного процесса. Одно из предъявленных ему обвинений касается продажи незарегистрированных медицинских изделий. По версии следствия, бизнесмен поставил в больницу Пирогова магнитно-резонансный томограф с принадлежностями общей стоимостью свыше 38 миллионов рублей. Но приемочная комиссия медучреждения не приняла оборудование. Во время расследования уголовного дела его изъяли и опечатали.
Также Сергея Шатило обвинили в коммерческом подкупе бывшего замминистра здравоохранения Альберта Навасардяна и картельном сговоре. Кстати, во время судебного процесса у инвестора арестовали активы в один миллиард рублей.
Банкротство компании «Современные медицинские технологии» может обернуться полной заморозкой строительства нового кардиоцентра в Самаре. Пятиэтажное здание уже возвели на улице Аэродромной, 43 — в непосредственной близости от действующего кардиодиспансера. Сейчас правительство Самарской области также через суд добивается расторжения договора с инвестором.
Фото: pixabay.com
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