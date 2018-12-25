За одиннадцать месяцев в Самарской области было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв.м. общей площади жилых домов

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По численности населения на 1 января 2018 г. Самарская область находится на 4-м месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 01 января 2018 года на территории Самарской области проживало 3 193 514 человек (10,81 % от общей численности на территории ПФО).За одиннадцать месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 10,66% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (12 397,23 тыс. кв.м).По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (2088,09 тыс.кв.м общей площади жилых домов или 17,84% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (1860,8 тыс.кв.м общей площади жилых домов или 15,01 % от общего объема ввода по ПФО).В период с января по ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Самарской области введено на 60,7 тыс. квадратных метров жилья больше. В это же время по ПФО в целом динамика данного показателя носила отрицательный характер и составила (-) 61,61 тыс. кв.м.По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» Самарская область находится на втором месте в ПФО с показателем 127 098 млн. рублей (15,36%). Впереди только Республика Башкортостан с 154699,5 млн. рублей (18,7%), сообщает СОФЖИ.