«Войнушки» за покупателя жилья в Самаре
12 ноября 2018 12:49
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Рынок жилья эконом-класса в Самаре переполнен предложениями. Несколько микрорайонов предлагают жилье в одном ценовом сегменте. В основном эти квартиры располагаются на городских окраинах, куда большинство самарцев не спешит переезжать, и на то есть целый ряд причин.
Гетто или город-сад?
Самые доступные по цене квартиры – это Крутые Ключи и Южный город. В обоих случая отталкивают дорожные многочасовые пробки. Смущает и само место. Куйбышевский район с 60-ых годов был промышленным. Там очень много предприятий. Но застройщик рискнул возводить там жилой сектор. К сожалению, пока в Самаре все новые микрорайоны имеют репутацию гетто.
Жильё у крупных застройщиков, действительно, дешевое. Оно поэтому и стоит так, что есть ряд проблем, которые не выносятся в публичную плоскость. Для покупателя это определённый риск, ведь он не представляет, с какими проблемами столкнется в будущем.
Перед тем как приобрести квартиру в том или ином месте, человек читает отзывы жильцов социальных сетях. Причём интернет-пользователи могут писать как восторженные посты, так и негативные. Порой в борьбу за клиентов застройщики втягивают и жителей микрорайонов, которые за небольшую плату распространяют слухи о том, как плохо обстоят дела у конкурента и как там некомфортно жить. От действий застройщиков страдают и третьи лица – предприятия, которые находятся в непосредственной близости от микрорайонов эконом-класса и становятся заложниками в маркетинговой войне.
Взять, к примеру, ЖК «Волгарь», буквально втиснутый в плотное кольцо крупных промышленных предприятий. Их ушлым конкурентам-маркетологам, развернувшим агитационную кампанию под девизом «А у нас дышится легче», удалось посеять сомнения в правильности выбора места проживания не только у потенциальных, но и уже действительных жильцов. Городские канализационные системы, нефтепереработка, производство кровельных и теплоизоляционных материалов – предприятия хоть и демонстрирующие открытость и подчиняющиеся природоохранному законодательству, все-таки мало желательные соседи. Не говоря уже о сотне мелких контор по сбору металлолома, автосервисов, покрасочных мастерских, половина из которых вряд ли имеет какую либо форму собственности.
По данным СОФЖИ по количеству предложений на самарском рынке лидируют 1-комнатные квартиры (854 шт.), далее идут 2-комнатные – 335 шт., и 3-комнатные – 165 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 54,42 кв.м., при этом 1-комнатные – 42,88 кв.м., 2-комнатные – 65,02 кв.м., 3-комнатные – 92,62 кв.м.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках г. Самары в августе 2018 года составила 50 886 рублей. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 1-комнатных квартир в Железнодорожном районе Ленинском районе – 61 162 руб., наименьшее у 2-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 36 491 рубль.
Наибольшее количество предложений приходится на Октябрьский район – 33,2%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагаются вовсе.
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