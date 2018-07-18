Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году

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В первом полугодии 2018 года на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 652 военнослужащих, что на 14% больше показателей за аналогичный период прошлого года.196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в первом полугодии 2018 года военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около 300 млн рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили подполковник, проходящий службу в г. Сызрани (около 13 млн рублей) и многодетный старший сержант из п. Рощинский (около 10 млн рублей). Трое военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде. В качестве места своего проживания избрали г. Москву и Московскую область, г. Сочи.142 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.456 семей военнослужащих обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них:220 семей военнослужащих получили служебное жилье;236 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья, сообщает пресс-служба ЦВО.