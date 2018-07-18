Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
18 июля 2018 10:49
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В первом полугодии 2018 года на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 652 военнослужащих, что на 14% больше показателей за аналогичный период прошлого года.
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в первом полугодии 2018 года военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около 300 млн рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили подполковник, проходящий службу в г. Сызрани (около 13 млн рублей) и многодетный старший сержант из п. Рощинский (около 10 млн рублей). Трое военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде. В качестве места своего проживания избрали г. Москву и Московскую область, г. Сочи.
142 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.
456 семей военнослужащих обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них:
220 семей военнослужащих получили служебное жилье;
236 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья, сообщает пресс-служба ЦВО.
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