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Новости /  Экономика /  Строительство  

Власти Самары попробуют решить вопрос с пуском бассейна в школе № 127 в начале апреля

14 марта 2018 09:54
118
Власти Самары попробуют решить вопрос с пуском бассейна в школе № 127 в начале апреля
Из-за отсутствия разрешительной документации готовый не могут запустить уже 7 месяцев.

Власти Самары попробуют решить вопрос с пуском бассейна в школе № 127 в начале апреля. Такое обещание главе Красноглинского района Олегу Комарову вчера, 12 марта, на оперативном совещании в мэрии Самары дала глава департамента градостроительства Елена Бондаренко, пишет "Самарское обозрение".

Бассейн построили еще в прошлом году. Запустить в эксплуатацию его планировалось в августе 2017-го, к началу учебного года. Но, посетовал г-н Комаров, «с 1 сентября и до сих пор в бассейне школы №127 проходят занятия по сухому плаванию. (Сухое плавание — упражнения для пловцов, выполняемые вне бассейна.) Руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина указала, что у школы нет разрешительной документации для эксплуатации бассейна, поэтому там не решаются начинать занятия.

По словам Елены Бондаренко, проблема связана с дополнительным проектированием теплового пункта. Дело в том, что разработанная в 2012 году проектная документация на пристрой с бассейном не учитывала увеличение мощности теплового пункта, необходимое для прогрева воды и в школе, и в бассейне. «Сам пристрой построен, но в связи с недостатком нагрузки существующего теплового пункта, департаментом в 2017 году разработана проектная документация на устройство нового теплового пункта, — пояснила глава департамента. — В настоящее время работы по устройству завершены, подогрев воды обеспечен, с бассейном в школе все в порядке». С разрешительной документацией глава департамента пообещала решить вопрос до первой декады апреля.

Свой бассейн школа № 127 бассейн пытается получить давно. Впервые его начали строить еще в 2005 году, но из-за недостатка финансирования объект и проблем с застройщиком проект заморозили. Шесть лет назад документацию пришлось разрабатывать заново. Строительство началось в 2016 году, на него отводилось восемь месяцев. Возведение здания обошлось в 27,9 млн рублей.
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