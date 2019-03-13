Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 13 марта, 16:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/03:
USD 65.77
-0.31
EUR 74.07
-0.22
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

В центре Самары снесут 15 жилых домов

13 марта 2019 11:49
189
В центре Самары 15 жилых домов пустят под снос
Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге.

Исторический центр Самары продолжат зачищать от старых домов. На очереди 15 зданий.

— Сейчас департамент управления имуществом ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Ему заплатят 600 тысяч рублей. Все дома городская администрация признала аварийными. Поэтому и потребовался их снос, — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

В адресный список попали дома на улицах:

Садовой, 14 — литеры М, М1, м;
Советской, 93 и 95;
Ставропольской, 230;
Казачьей, 11;
Белорусской, 126 — литера Е;
Зеленой, 22;
Парниковой, 7;
Венцека, 94 — литеры А, А3, А1, А2, А4, А5, аа2;
Каховской, 53 — литера И;
Калининградской, 38;
Свободы, 118а;
Никитинской, 35
Аксаковской,6;
Мечникова, 9.

Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге. Его продают под застройку. Но скоро очередь может добраться и до хрущёвок. В декабре депутаты Самарской губернской думы рекомендовали поддержать федеральной законопроект о реновации жилья, пишет 63.ру.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 марта 2019  09:18
В Самаре инкассатор в среднем зарабатывает 27 тыс. рублей В Тольятти зарплата составляет 23 тыс. рублей в месяц.
В Самаре инкассатор в среднем зарабатывает 27 тыс. рублей
В Тольятти зарплата составляет 23 тыс. рублей в месяц. Экономика региона
140
12 марта 2019  22:00
По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта.
Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет
 По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта.  Экономика региона
227
12 марта 2019  16:21
В деле о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» защита подсудимых вновь затягивает судебный процесс
В деле о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» защита подсудимых вновь затягивает судебный процесс
С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в... Экономика региона
273
Весь список
Финансы и Банки
12 марта 2019  23:03
Памятные монеты из недрагоценного металла достоинством 5 руб. в России выпускаются нечасто.
ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста
Памятные монеты из недрагоценного металла достоинством 5 руб. в России выпускаются нечасто.  Финансы и Банки
225
12 марта 2019  14:37
В рейтинге учитывались пользователи iOS и Android, которые не менее раза в месяц заходили в мобильное приложение.
Сбербанк Онлайн вошел в пятерку приложений с самой большой активной аудиторией в России
В рейтинге учитывались пользователи iOS и Android, которые не менее раза в месяц заходили в мобильное приложение.   Финансы и Банки
285
11 марта 2019  23:06
Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тысячу рублей.
В Национальном бюро кредитных историй рассчитали доход, при котором семья не будет испытывать сложностей с выплатой ипотеки
Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тысячу рублей.  Финансы и Банки
269
Весь список
Строительство
13 марта 2019  11:49
В центре Самары 15 жилых домов пустят под снос
В центре Самары снесут 15 жилых домов
Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге. Строительство
188
12 марта 2019  11:47
Почему многие предпочитают вторичное жилье
 Для тех, кто собирается приобрести квартиру, выбор вторичного жилья полон массы положительных характеристик.  Строительство
56
6 марта 2019  11:59
Школу на 825 мест в Октябрьском районе Самары построят на другом участке
Школу на 825 мест в Октябрьском районе Самары построят на другом участке
Прежний участок, на котором планировалось построить образовательный центр, оказался не оформленным под строительство. Строительство
348
Весь список
Материалы и технологии
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
110
27 февраля 2019  19:09
Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
 При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например  вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
125
25 февраля 2019  19:29
Дизельные генераторы. Виды и особенности
 Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
148
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1284
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2446
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2357
Весь список
Бизнес
13 марта 2019  11:33
В Самаре пройдет Business&Talks с выпускниками программы «Ты – предприниматель»
В Самаре пройдет Business&Talks с выпускниками программы «Ты – предприниматель»
Спикеры встречи – молодые предприниматели, которые развивают свой бизнес. Бизнес
124
12 марта 2019  11:54
Скупка ресторанного оборудования - особенности
 Желая продать ресторанное оборудование оперативно и дорого, самое время заглянуть на сайт компании СКУПКА РЕСТОРАНОВ. Бизнес
53
27 февраля 2019  20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%.
Власти обещают, что максимальное подорожание бензина в 2019 году составит 4,3%
 По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
354
Весь список


Новости компаний
12 марта 2019  17:36
Двигатель НК-14СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, серийно производится ПАО «Кузнецов» с 1995 года.
ОДК поставит промышленные газотурбинные двигатели семейства НК в Туркменистан
Двигатель НК-14СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, серийно производится ПАО «Кузнецов»... Новости компаний
964
12 марта 2019  10:30
В 2019 году энергетики «Самарских распределительных сетей» планируют установить свыше 21 000 интеллектуальных приборов учета
В 2019 году энергетики «Самарских распределительных сетей» планируют установить свыше 21 000 интеллектуальных приборов учета
Работа по установке интеллектуальных приборов учета в таком беспрецедентном объеме проводится самарскими энергетиками впервые. Новости компаний
267
11 марта 2019  10:44
Самарские серийные ракетные двигатели ОДК переводятся на новое топливо
Самарские серийные ракетные двигатели ОДК переводятся на новое топливо
Успешно завершены приемо-сдаточные испытания. Новости компаний
898
8 марта 2019  15:03
Он приводнится в Атлантическом океане.
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Он приводнится в Атлантическом океане.   Новости компаний
513
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
253
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
328
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
545
Весь список
Транспорт
13 марта 2019  13:49
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейсы в Ташкент и Баку из Самары
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейсы в Ташкент и Баку из Самары
2 апреля начнутся полеты в Ташкент, 5 апреля — в Баку. Транспорт
90
13 марта 2019  12:39
Уточнены сроки возвращения трамваев на Заводское шоссе в Самаре
Уточнены сроки возвращения трамваев на Заводское шоссе в Самаре
Движение запустят в конце апреля. Транспорт
101
12 марта 2019  16:11
В трамваях и троллейбусах.
В Самаре в тестовом режиме начнет работать оплата проезда бесконтактной банковской картой за группу пассажиров
В трамваях и троллейбусах.  Транспорт
529
12 марта 2019  12:58
В Самаре временно меняется схема движения общественного транспорта по ул. Ставропольская Там ведутся аварийные работы.
В Самаре временно меняется схема движения общественного транспорта по ул. Ставропольская
Там ведутся аварийные работы. Транспорт
347
Весь список
Предпринимательство
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
170
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
182
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
319
Весь список
Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
494
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
138
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
485
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
803
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
801
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
787
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1076
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1186
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
496
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
768
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1229
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
975
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной юношеской библиотеке началась неделя мастер-классов «Погружение в профессию»
Жителей Кировского района приглашают на открытый концерт солиста Самарского театра оперы и балета Александра Урманова
Детская картинная галерея в Самаре приглашает на открытие выставки
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные