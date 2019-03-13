В центре Самары снесут 15 жилых домов
13 марта 2019 11:49
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Исторический центр Самары продолжат зачищать от старых домов. На очереди 15 зданий.
— Сейчас департамент управления имуществом ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Ему заплатят 600 тысяч рублей. Все дома городская администрация признала аварийными. Поэтому и потребовался их снос, — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
В адресный список попали дома на улицах:
Садовой, 14 — литеры М, М1, м;
Советской, 93 и 95;
Ставропольской, 230;
Казачьей, 11;
Белорусской, 126 — литера Е;
Зеленой, 22;
Парниковой, 7;
Венцека, 94 — литеры А, А3, А1, А2, А4, А5, аа2;
Каховской, 53 — литера И;
Калининградской, 38;
Свободы, 118а;
Никитинской, 35
Аксаковской,6;
Мечникова, 9.
Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге. Его продают под застройку. Но скоро очередь может добраться и до хрущёвок. В декабре депутаты Самарской губернской думы рекомендовали поддержать федеральной законопроект о реновации жилья, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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