В сквере Высоцкого в Самаре могут построить амфитеатр
12 ноября 2018 13:36
88
Архитектурный проект сквера Высоцкого направили для участия в конкурсном отборе по программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований городского округа Самара», пишет sgpress.ru со ссылкой на администрацию Самарского района.
Как пояснили авторы проекта, сейчас на месте проведения концертов в сквере не хватает постоянной трибуны. Количество мест для зрителей, благодаря конструкции амфитеатра, увеличится до 250 человек. При этом прохожие смогут свободно гулять по скверу во время концерта. Под трибуной оборудуют широкие проходы.
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 ноября 2018 14:48
Встречу провели Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Экономика региона
84
12 ноября 2018 09:34
Многие дороги, в том числе в Самаре, остаются в плохом состоянии. Экономика региона
193
9 ноября 2018 13:35
Он должен обеспечивать опережающее развитие Автограда по всем направлениям. Экономика региона
323
Финансы и Банки
12 ноября 2018 09:41
Самые востребованные операции в приложении — P2P-переводы. Финансы и Банки
129
10 ноября 2018 16:31
По словам главы Сбербанка, больше всего «пострадают» менеджеры среднего звена — уступить свои должности роботам могут до 70% работников этого уровня. Финансы и Банки
573
9 ноября 2018 11:42
В ней приняли участие представители органов власти, крупнейших компаний — клиентов Сбербанка, активно участвующих во внешнеэкономической деятельности. Финансы и Банки
214
Строительство
12 ноября 2018 13:36
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
87
12 ноября 2018 12:49
На что идут застройщики, чтобы продать новые квартиры? Строительство
165
9 ноября 2018 17:42
Два застройщика, которые входят в состав девелоперской компании «Древо», получат землю в центре Самары и Волжском районе. Строительство
349
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
154
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
81
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
142
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
766
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2016
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1940
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
140
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
278
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
416
Новости компаний
8 ноября 2018 23:40
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет. Новости компаний
400
8 ноября 2018 20:00
В Роскосмосе объяснили произошедшее программным сбоем и отметили, что на работу станции данный инцидент никак не повлияет. Новости компаний
284
8 ноября 2018 19:28
В октябре продано 32 тыс. автомобилей Lada, что по оценкам автозавода, является лучшим результатом за весь 2018 год. Новости компаний
384
8 ноября 2018 10:38
Нефтеперерабатывающий завод уже много лет курирует подопечных социального центра «Семья» Куйбышевского района. Новости компаний
211
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
123
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
710
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
560
Транспорт
12 ноября 2018 12:28
На линию выделят дополнительные машины в соответствии с пассажиропотоком. Транспорт
151
12 ноября 2018 11:59
Количество задействованных автобусов увеличили с 80 до 90 единиц. Транспорт
200
9 ноября 2018 13:45
Объекты введены в эксплуатацию. Транспорт
243
9 ноября 2018 12:35
Возможно включение дополнительных вагонов в состав поезда. Транспорт
256
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
233
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
733
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
801
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
778
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
810
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
651
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
676
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1097
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1455
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1520
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2640
Мероприятия