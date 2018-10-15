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Новости /  Экономика /  Строительство  

В областном минстрое прошло заседание второй секции Градостроительного совета

15 октября 2018 13:00
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В областном минстрое прошло заседание второй секции Градостроительного совета
В числе рассмотренных вопросов - размещение Кассационного суда.

12 октября в министерстве строительства Самарской области прошло заседание тематической секции №2 Градостроительного совета под председательством первого заместителя министра строительства Самарской области – главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова.

Представители органов исполнительной власти, разработчики проектной документации ГУП «ТеррНИИгражданпроект», эксперты в области градостроительства и архитектуры обсуждали вопросы архитектурно-планировочных решений административного здания, расположенного в границах ул. Мечникова и ул. Дерябинской г.о. Самара, а также корректировку проекта планировки территории второй очереди метрополитена.
Анатолий Баранников отметил: «По зданию Кассационного суда ведется активная работа, связанная с проектированием, у нас есть утвержденное техническое задание, идут конкурсные процедуры по всем вопросам, связанным с завершением проектирования, с началом строительных работ. Есть понимание того, как мы будем выполнять задания, связанные со сроком и качеством, которое необходимо достичь на этом объекте. Здание суда такого уровня должно иметь очень презентабельный, внушительный внешний вид, который соответствовал бы его назначению. По поручению Губернатора из обычного офисного здания для нужд областного правительства нам предстоит сделать здание федерального уровня».

Напомним, вопрос о размещении шестого Кассационного суда в областной столице в районе улице Дерябинской решился в июле этого года. Кроме Самарской области на его размещение претендовали Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. При определении места размещения новых судов были учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов и разъяснению преимуществ региона. Расположение суда в Самаре будет способствовать повышению статуса юриспруденции Самарской области, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. 11 сентября 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. В ходе встречи обсуждались вопросы размещения в Самаре шестого Кассационного суда и завершения строительства здания на Крымской площади. Замгендиректора Судебного департамента отметил удачное расположение здания суда: «Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер – месторасположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин».

На последнем заседании в областном минстрое эксперты обсуждали варианты фасадной части здания, внешний вид, входные группы, благоустройство прилегающей территории, расположение парковочных зон. На суд экспертов были вынесены 4 предварительных варианта эскиза фасада здания Кассационного суда. Первый подразумевает классическую нижнюю часть и более современный верх с преобладанием стекла и металла. Вторая версия – более классическая, с ордером и портиком. Третий вариант отличается расширенной входной группой. Четвертый предполагает монументальный облик здания и внушительные колонны.

Что касается второго вопроса заседания, то следует отметить, что предполагаемая трасса второй очереди метрополитена проходит от планируемого мостового перехода «Фрунзенский» по берегу р. Самары до железнодорожного вокзала, далее трассой на эстакаде пересекает станционные железнодорожные пути и начиная с улицы Мечникова уходит под землю под проспектом Карла Маркса до пр. Масленникова, далее под Московским шоссе доходит до района расположения Центрального автовокзала. При этом переход эстакады в подземную часть осуществляется в непосредственной близости с проектируемым зданием Кассационного суда, и корректировка проекта связана, в том числе, с формированием земельного участка под здание суда. Эксперты сошлись во мнении, что на данный момент очевидна необходимость приведения к единообразию и к общей концепции соответствующего квартала застройки, ранее разработанных проектов планировки линейных объектов, в частности, это автомагистраль Центральная и мостовой переход «Фрунзенский», сообщает пресс-служба облправительства.

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