В новостройках Самары больше всего предлагают однокомнатных квартир

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При подготовке отчета было проанализировано 714 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в феврале 2018 года.По-прежнему, по количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (435 шт.), далее идут 2-комнатные – 161 шт., и 3-комнатные – 115 шт.Средняя площадь квартир-новостроек составляет 55,96 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,59 кв.м., 2-комнатные – 67,18 кв.м., 3-комнатные – 92,86 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г.Самары составила 45 643 рубля. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности в Ленинском районе – 51 493 руб., наименьшее в Куйбышевском районе –40 577 рублей.Максимальная цена предложения в новостройке в феврале 2018 года зафиксирована в Железнодорожном районе – 95 541 руб/кв.м ( 1 ком. квартира). Минимальная – в Кировском – 27 907 рублей /кв.м ( 1 ком. квартира).Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район – 34,3%, при этом в структуре предложения на однокомнатные квартиры приходится 24,6%. Наименьшее количество предложений приходится на двухкомнатные квартиры в Красноглинском районе и трехкомнатные квартиры в Ленинском районе – по 0,6% от общего объема предложений.