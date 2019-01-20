В феврале могут провести конкурс для строительства моста через Климовку в Самарской области
20 января 2019 11:12
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Заинтересованность в реализации проекта по строительству моста через Волгу в районе Климовки со стороны инвесторов есть! По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже в феврале может состояться соответствующий конкурс. Общая стоимость проекта - 130 млрд рублей. Срок строительства - 5 лет, сообщает Департамент информполитики региона.
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