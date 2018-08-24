В Самарской области в первом полугодии введено в эксплуатацию 812,1 тыс. кв. м жилья.

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По информации регионального министерства строительства, в первом полугодии введено в эксплуатацию 812,1 тыс. кв. м жилья. Сдано 16,7 тыс. кв. м домов малоэтажной застройки; 330,7 тыс. кв. м многоэтажных жилых домов; 464,6 тыс. кв. м домов, построенных населением (ИЖС).Наибольших результатов в выполнении планового задания по вводу жилья достигли: г.о. Чапаевск (66,5%), Новокуйбышевск (58,5%), м.р. Кинельский (90%), Нефтегорский (81,1%), Безенчукский (78,7%), Ставропольский (77,2%), Большечерниговский (76,8%), Исаклинский (76,8%), Большечерниговский (76,6%).Напомним, что план по вводу жилья в эксплуатацию в Самарской области на этот год составляет 1917 тыс. кв. м, что составляет 106,5% по отношению к объему фактически введенного в эксплуатацию жилья за 2017 год, сообщает пресс-служба облправительства.