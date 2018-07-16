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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самарской области появится мост через Климовку

16 июля 2018 13:34
141
В Самарской области появится мост через Климовку
Его длина составит около 4 км.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства моста через Волгу с выходом на трассу М-5. Новый мост появится у села Климовка. Его возведение проведут на этапе строительства автодороги «Центр — Поволжье — Урал». Средства будут выделяться из бюджета Самарской области.

Как сообщили в ведомстве, створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 км от плотины Жигулевской ГЭС. Протяженность участка составит 11,114 км, длина самого моста —почти 4 км. На нем будет организовано четыре полосы движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч, пишет АиФ Самара.

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