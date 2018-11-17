В Самаре забраковали идею о строительстве моста до острова Коровий
17 ноября 2018 10:49
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Сотрудники администрации Куйбышевского района отказали местным жителям в строительстве мостового перехода в протоке Сухой Самарки. Об этом стало известно на встрече чиновников с горожанами.
— Строительство моста до острова Коровий и через протоку Сухой Самарки невозможно. Эта территория находится в природоохранной зоне и через нее проходит система сброса воды от очистных сооружений. Обустройство моста может обернуться уничтожением экосистемы острова, — сообщили в райадминистрации.
Остров Коровий расположен в протоке Сухой Самарки — напротив Куйбышевского района, в частности, улиц Белорусской и Народной.
Местные жители предложили чиновникам построить мост до острова Коровий в октябре 2018 года. Кроме того, горожане выступили с инициативой организовать на зеленой территории лесопарк и место для спортивных прогулок на лыжах, пишет 63.ру.
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