В Самаре утвердили документацию по размещению съездов с Фрунзенского моста
26 февраля 2018 12:51
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В правительстве Самарской области подписано распоряжение об утверждении документации по размещению съездов с Фрунзенского моста.
Председатель правительства региона Александр Нефедов подписал документацию по планировке территории в целях строительства Фрунзенского моста с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Самарской области.
Согласно опубликованной информации, в рамках первого этапа планируется строительство мостового перехода от улицы Фрунзе до Шоссейной, включая транспортные развязки. Второй этап предусматривает возведение от улицы Шоссейной до границы Самары, пишет "ФедералПресс".
Напомним, что срок завершения работ по строительству Фрунзенского моста перенесен на 2019 год. Напомним также, что на эти цели из областного бюджета планируется выделить более двух миллиардов рублей. Еще 700 миллионов поступят из федеральной казны.
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