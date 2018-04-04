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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре рабочие завершают строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической

4 апреля 2018 09:49
160
В Самаре рабочие завершают строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической
Ее обустраивают вместо кольцевого пересечения.

— Рабочие разбирают парник. Его устанавливали для того, чтобы провести заливку бетона, — рассказали строители.

Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили смогут проезжать на нижнем уровне. А расположенная выше Ташкентская соединит Солнечную и Московское шоссе. Ожидается, что после завершения строительства интенсивность движения на Ташкентской вырастет до 55 442 машин в день.

Самарские автомобилисты смогут опробовать новый участок дороги не раньше мая. 23 апреля строители передадут его дорожным рабочим под укладку асфальта, пишет 63.ру.
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