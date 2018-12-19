В Самаре по количеству предложений в новостройках лидируют однокомнатные квартиры

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2018 года.При подготовке отчета было проанализировано 1604 предложения к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в ноябре 2018 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (853 шт.), далее идут 2-комнатные – 393 шт., и 3-комнатные – 358 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 58,89 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,67 кв.м., 2-комнатные – 66,4 кв.м., 3-комнатные – 91,69 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках Самары в ноябре 2018 года составила 47 971 рубль. Наибольшая средняя удельная цена предложения – у 2-комнатных квартир в Ленинском районе – 64 161 рубль, наименьшая – у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 35 674 рубля. При этом максимальная цена предложения – 79 974 рубля за квадратный метр - была зафиксирована у 2- комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 23786 рублей за квадратный метр – у 1-комнатных квартир в Кировском районе.Наибольшее количество предложений в ноябре 2018 года приходилось на Красноглинский район – 35,8%. Меньше всего предложений в Куйбышевском районе – 0,4%.За месяц средняя цена предложения 1 квадратного метра площади в новостройках высокой степени готовности практически не изменилась по отношению к предыдущему периоду – рост составил 208 рублей или 0,44%. За год – ноября 2017 года – этот показатель вырос на 2, 37 % или 1112 рублей.