В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
20 июля 2018 12:44
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Правительство Самарской области собирается реанимировать строительство нового кардиоцентра на улице Тушинской в Самаре. Для завершения работ власти намерены привлечь дополнительные источники финансирования.
— Концессионного партнера выберут по итогам конкурса. Кардиоцентр начнет работать только в 2020 году, — рассказали в правительстве Самарской области.
Открыть свои двери медучреждение должно было в еще 2016 году, но строительство «Клиники сердца» заморозили. Задержку сроков сдачи нового кардиоцентра в Самаре связали с несколькими скандалами, в эпицентр которых попал глава компании-инвестора Сергей Шатило. Сначала он проходил в качестве потерпевшего по делу блогеров о вымогательстве. Теперь же самому бизнесмену грозит уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
Отставание от графика планировали устранить с помощью соинвестора. Желание им стать высказало ООО «АВА-ПЕТЕР».
Но затем строительство нового кардиоцентра в Самаре вновь приостановили на неопределенный срок. Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.
— Сейчас здание построено на 90%. Но общую готовность с учетом того, что оборудование до сих пор не поставили, оценивают в 55%, — рассказали в областном правительстве.
Строители полностью возвели железобетонный каркас здания, подвели отопление, водопровод и бытовую канализацию. На объекте также завершили кровельные работы и утеплили фасад.
Новые стены оснастили вентиляцией и отделали керамогранитом. Внутри центра смонтировали витражные перегородки. Перед заморозкой инвестор полностью завершил черновую отделку цокольного и первого этажей. Также уже готовы полы на 1–5-м этажах.
Новому концессионному партнеру останется благоустроить территорию вокруг центра. Речь идет о заземлении «Клиники сердца», установке ограждения и световых фонарей. Внутри медицинского центра необходимо обустроить вентиляцию, смонтировать металлоконструкции зимнего сада и пассажирские лифты, пишет 63.ру.
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