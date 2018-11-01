В Самаре обсуждают три проблемных долевых объекта
1 ноября 2018 11:40
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Межведомственная комиссия по урегулированию вопросов долевого строительства Самарской области работает в еженедельном режиме.
Сегодня, 1 ноября Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит очередное заседание МВК, на повестке - 3 проблемных объекта в Самаре.
Традиционно в работе участвуют инициативные группы дольщиков, сообщает Департамент информационной политики региона.
"На прошлой неделе были подведены некоторые итоги сделанного. Были даны жесткие поручения. Еще раз подчеркну, что меня не устраивает работа министерства и департамента, когда она ведется от совещания до совещания. А между заседаниями результативность очень низкая. Если эта ситуация будет сохраняться, то я поменяю в министерстве всех. Важна личная и персональная ответственность,"- отметил Дмитрий Азаров. В то же время, есть и чиновники, которые по мнению Главы региона, смогли перестроиться и полностью погружены в проблематику.
В повестке заседания комиссии три проблемных объекта:
Аэродромная, 102
Мехзавод, квартал 3, дом 8
Дом в границах Коасноармейской/ Ленинской/Рабочей/ Братьев Коростелевых.
По каждому ведётся подробный разбор ситуации с определением конкретных сроков работ и ответственных лиц.
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