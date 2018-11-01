В Самаре обсуждают три проблемных долевых объекта

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Межведомственная комиссия по урегулированию вопросов долевого строительства Самарской области работает в еженедельном режиме.Сегодня, 1 ноября Губернатор Самарской областипроводит очередное заседание МВК, на повестке - 3 проблемных объекта в Самаре.Традиционно в работе участвуют инициативные группы дольщиков, сообщает Департамент информационной политики региона."На прошлой неделе были подведены некоторые итоги сделанного. Были даны жесткие поручения. Еще раз подчеркну, что меня не устраивает работа министерства и департамента, когда она ведется от совещания до совещания. А между заседаниями результативность очень низкая. Если эта ситуация будет сохраняться, то я поменяю в министерстве всех. Важна личная и персональная ответственность,"- отметил Дмитрий Азаров. В то же время, есть и чиновники, которые по мнению Главы региона, смогли перестроиться и полностью погружены в проблематику.В повестке заседания комиссии три проблемных объекта:Аэродромная, 102Мехзавод, квартал 3, дом 8Дом в границах Коасноармейской/ Ленинской/Рабочей/ Братьев Коростелевых.По каждому ведётся подробный разбор ситуации с определением конкретных сроков работ и ответственных лиц.