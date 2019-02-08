В Самаре обсудили освоение территории на участке от бывшего КИНАПа до Постникова оврага

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7 февраля в министерстве строительства Самарской области по поручению Губернаторасостоялось заседание рабочей группы по вопросам освоения территории, расположенной в Самаре на участке от бывшего завода КИНАП до Постникова оврага.Мероприятию предшествовало состоявшееся 29 января 2019 года под председательством Главы региона рабочее совещание по застройке данной территории. «Эта территория на сегодня – самая перспективная в городе. Давайте подойдем к ее освоению предельно грамотно и продуманно. Это то, что останется после нас потомкам. И здесь мы не имеем права на ошибку. От комплексного освоения площадка только выиграет», – отметил Дмитрий Азаров.По итогам совещания Губернатор дал поручение сформировать рабочую группу под председательством первого заместителя министра строительства – главного архитектора Самарской областис участием всех заинтересованных сторон с целью гармоничного развития и выработки подхода комплексного освоения территории, прилегающей к Волге.Анатолий Баранников отметил: «На данной территории был разработан ряд проектов планировки. В соответствии с ними застройщики сформировали свои планы реализации размещения там объектов жилищного строительства. Под руководством Губернатора состоялось их рассмотрение. Были поставлены задачи по приведению всей этой застройки к единому архитектурно-художественному облику, функциональному и объемно-планировочному решению».В рабочую группу вошли собственники территории, представители застройщиков, городской и областной администраций. Планируется выработать единый проектный подход к реализации застройки с учетом особой значимости этой территории. По мнению Дмитрия Азарова, это не могут быть рядовые проекты конкретных девелоперов, задача стоит на уровне города и региона по комплексному освоению уникальной для города и области территории. По такой схеме минстрой и планирует выстраивать свою работу.На первом организационном заседании рабочей группы, утвержденной распоряжением министра строительства Евгения Чудаева, были поставлены основные задачи, высказаны предложения по организационным аспектам и первоочередным шагам работы, сообщает пресс-служба облправительства.