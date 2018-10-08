В Самаре началась реставрация хоральной синагоги
8 октября 2018 13:32
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Около здания хоральной синагоги на улице Садовой, 49 установили строительные леса. Реставрация памятника архитектуры стартовала. Об этом сообщили местные жители.
— Строительные леса поставили по периметру всего здания. Тротуары вокруг разобрали, — рассказали горожане.
Религиозный объект долгое время находился в заброшенном состоянии. В 2013 году его попытались восстановить. Подрядчик обновил кирпичную кладку фасадов и кровельное покрытие купола западной башни. В дальнейшем проект пришлось заморозить из-за недостатка средств для проведения последующих работ.
Теперь здание планируют приводить в порядок за счет средств инвесторов. Меценаты уже выделили на ремонт 232 миллиона рублей. В дальнейшем объект культурного наследия планировали приспособить для современного использования.
ООО «Реста III» разработало научно-проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Его стоимость составила 7 миллионов рублей. Отреставрировать здание планируют до конца 2019 года, пишет 63.ру.
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