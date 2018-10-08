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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре началась реставрация хоральной синагоги

8 октября 2018 13:32
98
В Самаре началась реставрация хоральной синагоги
Меценаты уже выделили на ремонт 232 миллиона рублей.

Около здания хоральной синагоги на улице Садовой, 49 установили строительные леса. Реставрация памятника архитектуры стартовала. Об этом сообщили местные жители.

— Строительные леса поставили по периметру всего здания. Тротуары вокруг разобрали, — рассказали горожане.

Религиозный объект долгое время находился в заброшенном состоянии. В 2013 году его попытались восстановить. Подрядчик обновил кирпичную кладку фасадов и кровельное покрытие купола западной башни. В дальнейшем проект пришлось заморозить из-за недостатка средств для проведения последующих работ.

Теперь здание планируют приводить в порядок за счет средств инвесторов. Меценаты уже выделили на ремонт 232 миллиона рублей. В дальнейшем объект культурного наследия планировали приспособить для современного использования.

ООО «Реста III» разработало научно-проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Его стоимость составила 7 миллионов рублей. Отреставрировать здание планируют до конца 2019 года, пишет 63.ру.
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