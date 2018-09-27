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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре на улице Буянова снесут несколько домов

27 сентября 2018 13:16
114
В Самаре на улице Буянова снесут несколько домов Площадь участка – 0,43 га.
Площадь участка – 0,43 га.

Здания будут снесены в связи с принятым решением о развитии застроенной территории в Ленинском районе.
Соответствующее постановление администрации Самары опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о развитии участка в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской.

Площадь участка – 0,43 га.

В перечне адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, значатся: дом №113 литеры А,а,а1, № 115 А, Б и В, а также №117/91А на ул. Буянова.
Дома включены в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, Самру.ру.

Фото pixabay.com

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