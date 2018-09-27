В Самаре на улице Буянова снесут несколько домов
27 сентября 2018 13:16
114
Здания будут снесены в связи с принятым решением о развитии застроенной территории в Ленинском районе.
Соответствующее постановление администрации Самары опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о развитии участка в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской.
Площадь участка – 0,43 га.
В перечне адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, значатся: дом №113 литеры А,а,а1, № 115 А, Б и В, а также №117/91А на ул. Буянова.
Дома включены в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, Самру.ру.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 сентября 2018 10:21
Средства выделят в виде единовременной социальной выплаты. Экономика региона
136
26 сентября 2018 13:08
Соответствующий документ разработан региональным правительством. Экономика региона
207
24 сентября 2018 19:19
В понедельник, 24 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Один из ключевых вопросов повестки – внесение изменений в закон о бюджете... Экономика региона
280
Финансы и Банки
26 сентября 2018 14:37
Теперь финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух суток. Финансы и Банки
285
26 сентября 2018 11:27
Юрлица смогут остановить операцию даже после того, как прошло списание с их счёта. Финансы и Банки
217
26 сентября 2018 10:29
МЕТRO стала первой торговой сетью-партнером Сбербанка в этой программе. Финансы и Банки
161
Строительство
27 сентября 2018 13:16
Площадь участка – 0,43 га. Строительство
113
26 сентября 2018 09:27
Горожане пытаются остановить возведение 16-этажного дома в районе Постникова овраг. Строительство
269
24 сентября 2018 12:12
Если их найдут, завершение громкого проекта окажется под вопросом. Строительство
287
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
637
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1891
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1828
Бизнес
25 сентября 2018 21:00
Сообщалось, что премии за победу над "Газпромом" в суде составляли $46,3 миллиона. Бизнес
274
21 сентября 2018 20:10
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года. Бизнес
494
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
472
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
292
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
624
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
371
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
146
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
553
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
431
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
395
Транспорт
27 сентября 2018 12:21
Рейсы автобусов состыкованы по времени с расписанием движения электричек. Транспорт
75
27 сентября 2018 10:40
Граждан просят учитывать изменения в своих поездках. Транспорт
142
26 сентября 2018 12:34
Все работы нужно выполнить до 15 ноября. Транспорт
194
26 сентября 2018 09:52
До этого момента водители, доказавшие, что штраф был выписан необоснованно, не могли получить компенсацию. Транспорт
202
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
611
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15536
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
657
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
868
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
886
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1167
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
816
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
869
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1893
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1337
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1484
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1445
Мероприятия