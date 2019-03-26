В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
26 марта 2019 14:03
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который проведет первичное обследование и испытание сооружений Фрунзенского моста через реку Самару. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчик должен будет проверить, соответствуют ли построенные сооружения утвержденному проекту и нормативам. Также ему предстоит исследовать напряженно-деформационное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок, - говорится в техническом задании.
Выполнить все необходимые работы подрядчику нужно будет до 30 сентября 2019 года. На эти цели ему выделят из бюджета области 16,2 млн рублей. Победителя аукциона определят 15 апреля, пишет "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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