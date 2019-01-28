В Самаре могут построить высотки у Фабрики-кухни до появления охранной зоны
28 января 2019 11:00
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Компания «Стимул» вывела на публичные слушания проект планировки самарского квартала, где находятся стадион «Волга» и фабрика-кухня. Компания Марса Бахитова заявила, что его освоение предполагает спортивные объекты и жилую застройку до 23 этажей. Судя по зонам в проекте планировки, компания собирается возводить высотки со стороны Автобусного проезда.
Генеральный директор «Стимула» Вячеслав Ишин убежден, что охранная зона не распространится на жилую застройку. «Жилые дома будут находиться в противоположной части квартала, поэтому ограничения по высотности их не затронут. Вся остальная застройка планируется низкой этажности и также не нарушит требований охранной зоны. Наша задача — сохранить стадион „Волга“, реконструировать спортивные объекты», — говорит Ишин.
Впрочем, границы охранной зоны могут и измениться. Так, против строительства уже выступил известный защитник фабрики-кухни — депутат государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. «Вместе с рабочей группой Минкульта РФ по созданию Самарского филиала Третьяковки сформировали свою позицию: такое строительство в непосредственной близости от фабрики-кухни недопустимо. Руководителю департамента охраны культуры Роману Рыбало руководством министерства поручено проверить законность проведения в этой зоне какого-либо высотного строительства», — написал в «Твиттере» Хинштейн в ответ на вопрос журналиста «СО».
Эксперты считают, что застройщик пытается как можно быстрее получить разрешение на строительство, чтобы успеть до утверждения охранной зоны, пишет СО ОНЛАЙН.
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