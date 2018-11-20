В Самаре больше всего жилья в новостройках предлагают в Красноглинском районе

67

СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по новостройкам Самары в октябре 2018 года. При подготовке отчета было проанализировано 1581 предложение к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в октябре 2018 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (883 шт.), далее идут 2-комнатные – 385 шт., и 3-комнатные – 313 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 57,85 кв.м., при этом 1-комнатные – 41,38 кв.м., 2-комнатные – 68,04 кв.м., 3-комнатные – 91,78 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г.Самары в октябре 2018 года составила 47 763 рубля. При этом максимальная цена предложения – 80 000 рублей за квадратный метр - была зафиксирована у 1-, 2- и 3-комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 20 477 рублей за квадратный метр – у 2-комнатных квартир в Кировском районе.Наибольшее количество предложений в октябре 2018 года приходилось на Красноглинский район – 39,4%. Меньше всего предложений в Куйбышевском районе – 0,1%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагались вовсе.Нина Шумкова, руководитель отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В октябре 2018 динамика средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади новостроек носила незначительный положительный характер и составила 128 руб. (0,27%). По отношению к октябрю прошлого года данный показатель вырос на 3,54% или 1 635 рублей.