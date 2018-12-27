Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области откроют завод по производству обедов В завод вложат около 25 миллионов рублей.
В Самарской области откроют завод по производству обедов
Самарская команда шпажисток взяла бронзу на Кубке России Состязания прошли в Сочи.
Самарская команда шпажисток взяла бронзу на Кубке России
На Зелененьком в Самаре заблудились рыбаки Спасатели помогли им добраться до берега.
На Зелененьком в Самаре заблудились рыбаки
Дмитрий Азаров участвует в заседании Госсовета РФ На нем Президент подведёт итоги 2018 года.
Дмитрий Азаров участвует в заседании Госсовета РФ
Каждый десятый сотрудник продлит новогодние каникулы отпуском
Каждый десятый сотрудник продлит новогодние каникулы отпуском
Самарская область сменила статус со «Стабильного» на «Позитивный»
Самарская область сменила статус со «Стабильного» на «Позитивный»
С начала недели с главных автомагистралей Самары вывезено более 12 тысяч тонн снега
С начала недели с главных автомагистралей Самары вывезено более 12 тысяч тонн снега
Более миллиарда потратили на благоустройство дворов и территорий в Самарской области в 2018 году
Более миллиарда потратили на благоустройство дворов и территорий в Самарской области в 2018 году
сегодня  Четверг, 27 декабря, 14:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/12:
USD 68.89
0.15
EUR 78.52
0.09
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье

27 декабря 2018 11:06
100
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно.

Скачок в прайсе произойдет сразу по нескольким причинам — от подорожания стройматериалов до запрета на возведение жилья за счет дольщиков. В числе предпосылок — недавно принятые поправки в законопроект по escrow-счетам.

Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. В целом профильные агентства анонсируют рост от 3% к цене законченного жилья до 19% по рынку в целом. Прибавка к нынешнему прайсу произойдет за счет увеличения размера НДС на 2%. Это повлияет на стоимость стройматериалов и услуг подрядных организаций, однако не так сильно, как запрет на строительство жилья на средства дольщиков. Данный фактор приведет к отложенному росту цен, причем довольно значительному. А с учетом изменения ставки рефинансирования на 0,25 пп до 7,75%, нельзя исключать рост ставок по ипотеке и целевым кредитам.

Еще одна причина роста цен на жилье кроется в изменениях в сфере законодательства. Речь идет о поправках в законопроект, которые обязывает всех застройщиков с 1 июля 2019 года размещать деньги дольщиков на escrow-счетах. При этом дата получения разрешения на строительство не будет иметь значения. По словам экспертов, прайс на жилье возрастет сразу и неминуемо, как только эти поправки вступят в силу, пишет 63.ру.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
26 декабря 2018  16:36
Депутат губернской думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Андрей Кислов положительно оценивает работу по сокращению госдолга Самарской области.
За 2018 г. Самарская область сэкономила более 800 млн рублей на обслуживании госдолга
Депутат губернской думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике  Андрей Кислов  положительно оценивает работу... Экономика региона
301
26 декабря 2018  12:38
В Самарской области рабочих мест стало меньше Средняя зарплата составила 32981,6 рублей.
В Самарской области рабочих мест стало меньше
Средняя зарплата составила 32981,6 рублей. Экономика региона
233
25 декабря 2018  19:19
В числе побед предприятия за 2018 год – и крупные контракты, и производственные рекорды, и социально значимые проекты.
АО «ТЯЖМАШ» завершает 2018 год с позитивными результатами
В числе побед предприятия за 2018 год – и крупные контракты, и производственные рекорды, и социально значимые проекты.  Экономика региона
380
Весь список
Финансы и Банки
26 декабря 2018  16:42
Клиенты Сбербанка смогут бесплатно в течение года работать в облачном сервисе «1С:БизнесСтарт» для малого бизнеса.
Cбербанк и фирма «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса
Клиенты Сбербанка смогут бесплатно в течение года работать в облачном сервисе «1С:БизнесСтарт» для малого бизнеса.   Финансы и Банки
270
25 декабря 2018  23:03
Банки только приветствуют переводы с карты на карту, поскольку это удобно.
В ЦБ разъяснили, зачем банки запрашивают данные при переводе с карты на карту
Банки только приветствуют переводы с карты на карту, поскольку это удобно.   Финансы и Банки
349
25 декабря 2018  16:55
Причины ослабления рубля — сочетание неблагоприятных факторов.
Рубль слабеет. Что будет с курсом к Новому году
Причины ослабления рубля — сочетание неблагоприятных факторов.  Финансы и Банки
329
Весь список
Строительство
27 декабря 2018  11:06
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. Строительство
99
26 декабря 2018  09:51
Новый этап обновления дорог ждет Самарскую область После ЧМ-2018 вложения в дорожное строительство только увеличатся.
Новый этап обновления дорог ждет Самарскую область
После ЧМ-2018 вложения в дорожное строительство только увеличатся. Строительство
250
25 декабря 2018  16:47
За одиннадцать месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,66% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (12 397,23 тыс. кв. м).
Самарская область по итогам 11 месяцев остается в тройке лидеров по ПФО по объему ввода в эксплуатацию жилых домов
За одиннадцать месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,66% от суммарного объема ввода по... Строительство
296
Весь список
Материалы и технологии
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
91
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
158
13 декабря 2018  19:56
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
 Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
119
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
910
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2133
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2089
Весь список
Бизнес
24 декабря 2018  22:24
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.
Китай расскажет российской таможне о стоимости всех посылок
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.  Бизнес
399
16 декабря 2018  16:19
Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil
"...это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе."  Бизнес
570
14 декабря 2018  16:22
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation.
Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation.  Бизнес
420
Весь список


Новости компаний
25 декабря 2018  19:33
Обсуждались вопросы противодействия хищениям нефти и продуктов ее переработки из магистральных трубопроводах.
В минпроме СО прошло совещание с участием представителей АО «Транснефть – Приволга» и "РКЦ "Прогресс"
Обсуждались вопросы противодействия хищениям нефти и продуктов ее переработки из магистральных трубопроводах.  Новости компаний
248
25 декабря 2018  12:09
Работники КНПЗ помогли Деду Морозу исполнить желания самарских ребятишек
Работники КНПЗ помогли Деду Морозу исполнить желания самарских ребятишек
Много лет сотрудники завода выступают в роли добрых волшебников. Новости компаний
231
25 декабря 2018  11:29
Конструкторы самарского ПАО «Кузнецов» получили государственные стипендии за работу по авиационным двигателям
Конструкторы самарского ПАО «Кузнецов» получили государственные стипендии за работу по авиационным двигателям
Они представили на суд жюри работу по увеличению назначенного ресурса авиационных двигателей. Новости компаний
201
24 декабря 2018  12:37
Куйбышевский НПЗ будет следить за чистотой воздуха в Куйбышевском районе Завод установит три стационарных экологических поста.
Куйбышевский НПЗ следит за чистотой воздуха в Куйбышевском районе
Завод установит три стационарных экологических поста.  Новости компаний
338
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
259
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
257
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
871
Весь список
Транспорт
26 декабря 2018  21:08
В Самаре на один из маршрутов в рейс вышел «Новогодний автобус желаний»
"Вместе с вами в автобусе Дед Мороз и Снегурочка, праздничное настроение и новогодние сувениры."  Транспорт
343
26 декабря 2018  12:52
Официальный ввод ул. Луначарского в Самаре в эксплуатацию сейчас невозможен Там не завершено благоустройство.
Официальный ввод ул. Луначарского в Самаре в эксплуатацию сейчас невозможен
Там не завершено благоустройство. Транспорт
222
25 декабря 2018  12:10
В России будет увеличен лимит скорости на некоторых трассах
В России будет увеличен лимит скорости на некоторых трассах
По словам представителей Росавтодора, нововведения значительно снизят аварийность на указанных трассах. Транспорт
250
25 декабря 2018  09:53
В Самаре возле Южного города появится двухуровневая развязка
В Самаре возле Южного города появится двухуровневая развязка
Новая трасса может появиться в 2020 году. Транспорт
271
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
54
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
177
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
155
Весь список
Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2876
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
267
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
316
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1932
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
771
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1187
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1268
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1117
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1480
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1860
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1988
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3217
Весь список

Мероприятия
В Самаре названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2018»
Сызранскому краеведческому музею - 95 лет
В Самарском театре оперы и балета наградили лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные