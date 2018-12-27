В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
27 декабря 2018 11:06
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Скачок в прайсе произойдет сразу по нескольким причинам — от подорожания стройматериалов до запрета на возведение жилья за счет дольщиков. В числе предпосылок — недавно принятые поправки в законопроект по escrow-счетам.
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. В целом профильные агентства анонсируют рост от 3% к цене законченного жилья до 19% по рынку в целом. Прибавка к нынешнему прайсу произойдет за счет увеличения размера НДС на 2%. Это повлияет на стоимость стройматериалов и услуг подрядных организаций, однако не так сильно, как запрет на строительство жилья на средства дольщиков. Данный фактор приведет к отложенному росту цен, причем довольно значительному. А с учетом изменения ставки рефинансирования на 0,25 пп до 7,75%, нельзя исключать рост ставок по ипотеке и целевым кредитам.
Еще одна причина роста цен на жилье кроется в изменениях в сфере законодательства. Речь идет о поправках в законопроект, которые обязывает всех застройщиков с 1 июля 2019 года размещать деньги дольщиков на escrow-счетах. При этом дата получения разрешения на строительство не будет иметь значения. По словам экспертов, прайс на жилье возрастет сразу и неминуемо, как только эти поправки вступят в силу, пишет 63.ру.
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